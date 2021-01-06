В Украине резко сократится число детско-спортивных школ в результате передачи коммунальных объектов гуманитарной сферы к собственности ОТГ

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

В Украине начинается вторая волна так называемой оптимизации, а реально сокращение, детско-спортивных школ с учетом уменьшения количества районов и передачи коммунальных объектов гуманитарной сферы к собственности ОТГ. Как известно, первую волну оптимизации Украина пережила во времена правительства Яценюка.

На фоне этой политики, как сказал один председатель ОТГ с зарплатой в 30 тысяч гривен, что судьбу детско-спортивных школ или библиотек нынешние местные вожди будут решать исходя из «экономической целесообразности»?!

Попутно напомню руководителям местного самоуправления и руководству Министерства спорта, что мы – соавторы Закона о физической культуре и спорте, предусмотрели обязательность согласия Министерства в случае сокращения спортивных учреждений на местах. Хотелось бы увидеть или услышать информацию о том, что делает Министерство, чтобы остановить закрытие детско-спортивных школ на местах.

А тем временем, Польша через своих украинских представителей активно рекламирует не только набор на труд медиков, студентов на учебу, но и школьников для учебы и занятия спортом в польских специализированных учебных заведениях.

Для этого родителям и детям почти ничего не надо, кроме желания и оплаты!

Итак, мой дружеский совет властям:

остановите Нью-Васюківську риторику времен Януковича о проведении олимпиады в Украине, а займитесь поддержкой и развитием детского и массового спорта!