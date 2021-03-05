Сенсорную кнопку для голосования в Верховной Раде должны были ввести еще 13 лет назад

Как передает Politeka.net, таким мнением поделился лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко в интервью Politeka Online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Политик отметил, что появление сенсорной кнопки в Раде напрашивалось уже давно.

"Я открою вам тайну: делать замечание богатым группам депутатов в Раде было бессмысленно. Там была такая история, что депутатам победнее платили за то, что они нажимали за богатых. Такое было в период Януковича, когда один депутат нажимал по шесть кнопок", - рассказал политик.

Также Томенко подчеркнул, что данное нововведение должно было работать более десяти лет назад.

"Почему не поставили раньше? Они придумывали всевозможны отмазки, а сейчас распоряжением Верховной Рады Разумков ввел эту систему. Это значит, что все предыдущие пять председателей Верховной Рады могли ввести сенсорную кнопку. Это значит, что они все злоупотребляли служебным положением. Например, президент говорил, что "у нас мало голосов, нужно перестраховаться и нажать пару лишних голосов". Фактически, предыдущие 13 лет президенты, председатели Верховной Рады, премьер-министры обманывали украинский народ", - пояснил Томенко.

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