В своем блоге политолог Руслан Бизяев рассказал о том, как американцы помогли СССР создать главное оружие, необходимое для блицкрига, передает Рoliteka.

«Как известно, СССР была империя зла, созданная коммунистами Лениным и Сталиным. Об этом часто писали ведущие американские газеты того времени. С коммунизмом США боролись. СССР вплоть до 1933 года не признавали. Это общеизвестный факт. Менее известный факт то, что именно США построили или модернизировали все советские тракторные заводы, причем начался этот процесс еще до официального признания СССР США. Эти заводы действительно выпускали трактора, ну, например, «Катерпиллер», - рассказывает политолог.

Он отметил, что не это было основной продукцией заводов. Например, Харьковский паровозостроительный завод №183 им. Коминтерна выпускал очень интересный трактор БТ (Быстроходный Танк). Бизяев рассказал, что это конструкция гениального американского инженера Вальтера Кристи.

«Трактор» был продан вместе с лицензией и технической документацией в 1930 году (обратите внимание на дату, между СССР и США даже еще не было установлено дипломатических отношений, а американская пресса усиленно поливала дерьмом "красного монстра"). После доработок в 1933 году он пошел в серию. В 1933 году Гейнц Гудериан (тот самый) был шокирован как количеством выпускавшийся «тракторов», так и их качеством. Шок не прошел даже четыре года спустя», - говорит Бизяев.

Именно развивая и анализируя идеи Вальтера Кристи ОКБ под руководством М.Кошкина в кратчайшие сроки смогло создать свой шедевр. Он советует тем, кто сомневается в прямой родословной Т-34 изучить мнение британцев, которые изучили танки Кристи вдоль и поперек.

«И не слушайте вы штатных историков наших про легкий и устаревший танк. Танки БТ начали свой боевой путь в 1936 и закончили в 1945 в Манчьжурии. Трофейные БТ были на вооружении Вермахта и армии Маннергейма. И до 1942 года их устраивали вполне. В СССР было выпущено около 7500 таких "тракторов". Это почти в полтора раза больше всех танков, которые имели панцерваффе на всех фронтах-от Тобрука до Бреста. Танк БТ стал дедушкой знаменитого плавающего танка ПТ-76, созданного на основании идей опытного танка ПТ-1», - рассказывает эксперт.

Он отметил, что танки и технологии продавали Сталину не только США, но и другой ярый борец с коммунизмом-Великобритания. Однако английская «ветка» оказалось тупиковой: ни один из закупленный танков не имел модернизационного ресурса аналогичного БТ.

«Кстати, родной брат БТ-британский А-9 "Крусейдер" — это просто мрак какой-то. Англичане решили, что «я все сделаю сама», и получился скандал. Великий танковый скандал», - заявил Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев высказался о политической ситуации в стране: «При большом желании нас разорвать можно на раз-два электорально».

Напомним, Бондаренко заявил, что распад СССР стал неожиданностью для Запада.