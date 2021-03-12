Политолог Руслан Бизяев в программе “Романенко Беседы” заявил о том, что партии «Слуга народа» нет смысла двигаться дальше.

По его словам, он не верит в будущее партии «Слуга народа». Если Зеленский будет баллотироваться на второй срок, партия не факт, что наберет нужное количество голосов. Возможно, получит столько голосов, как в свое время получила «Наша Украина» при президентстве Ющенко. Поэтому, эта партия предназначена для одного срока.

«Уходит Зеленский - эта партия через 20 минут заканчивается», - сказал Руслан Бизяев.

Он считает, что партия сейчас только пытается существовать. В результате этого, появляется электоральная ниша, которую вероятно займут Российская Федерация, Порошенко и олигархи.

«К чему мы подходим. Мы подходим к тому, что в принципе, сейчас при большом желании нас разорвать можно на раз-два электорально. И это будет гораздо худший разрыв, чем в 2004 году, гораздо хуже разрыв, чем в 2014 году. Почему - потому что нету точек, которые могут склеить уже. Вернее, их не будет уже к тому моменту», - добавил политолог.

Бизяев отмечает, что, если сейчас не возникнет новая партия, которая привлечет внимание электората, то Украина может исчезнуть как государство.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев утверждал, что критерий успеха нашего века – это люди и их знания.

Также он назвал одну из возможных причин конфликтов в обществе.