Правление Горбачёва привело Советский Союз к краху. Так в эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева заявил историк и политолог Кость Бондаренко, а также рассказал о внешнем восприятии развала СССР
«С точки зрения США, СССР был единой некой общностью. Были советологи, которые советовали с точки зрения именно Советского Союза как некой данности, с которой надо иметь дело, в котором был единый центр Москва, в котором было большое количество ядерного вооружения, в котором были процессы непонятные, непонятные региональные лидеры», - говорит историк.
Он говорит, что советологи видели Горбачёва, его окружение, первых секретарей ЦК союзных республик, но считали их просто наместниками и не видели действительно тех процессов, которые происходили на местах.
«С одной стороны они хотели максимально ослабить СССР, с другой стороны - они не хотели его распада. В 1992 году, когда Ельцин с Бушем подписали нью-йоркское соглашение, которым поставили точку в холодной войне, это соглашение стало актом капитуляции России в холодной войне, фактически к тому времени речь о распаде Союза не шла», - заявляет Бондаренко.
Он объясняет, что если в Первой и Второй мировой войне распад Германии, Австро-Венгрии являлся конечной целью победителей, то в 1989-1990 годах распад СССР не был самоцелью - он должен был просто показать другое качество, должен был быть преобразован.
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«Развал Союза стал в некоторой степени неожиданностью и для Буша, и для Тетчер, и для других», - говорит историк.