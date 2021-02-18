Правление Горбачёва привело Советский Союз к краху. Так в эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева заявил историк и политолог Кость Бондаренко, а также рассказал о внешнем восприятии развала СССР

«С точки зрения США, СССР был единой некой общностью. Были советологи, которые советовали с точки зрения именно Советского Союза как некой данности, с которой надо иметь дело, в котором был единый центр Москва, в котором было большое количество ядерного вооружения, в котором были процессы непонятные, непонятные региональные лидеры», - говорит историк.

Он говорит, что советологи видели Горбачёва, его окружение, первых секретарей ЦК союзных республик, но считали их просто наместниками и не видели действительно тех процессов, которые происходили на местах.

«С одной стороны они хотели максимально ослабить СССР, с другой стороны - они не хотели его распада. В 1992 году, когда Ельцин с Бушем подписали нью-йоркское соглашение, которым поставили точку в холодной войне, это соглашение стало актом капитуляции России в холодной войне, фактически к тому времени речь о распаде Союза не шла», - заявляет Бондаренко.