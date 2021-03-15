В своем блоге Руслан Бизяев рассказал, что известная книга "Фашистский меч ковался в СССР" абсолютно не соответствует реальным положениям вещей и заявил, что главное оружие блицкрига было создано именно в США, передает Рoliteka.

«Тень 30-х годов двадцатого века все отчетливее видна на геополитическом горизонте века двадцать первого, и каждый пытается понять-если есть тень, то что же есть свет? И, почему события почти девяносто летней давности требуют своего изучения и переосмысления?

Он заявил, что, основываясь на открытых источниках, попытается объяснить, что же стало реальной причиной возникновения самой страшной войны в истории человечества и какие мы обязаны из этого извлечь уроки и выводы.

«Написать данную главу я решил после многочисленных дискуссий с нашими дорогими оппонентами, которые в один голос утверждали, что клятый совок сделал все, чтобы вооружить и обучить гитлеровскую Германию», - говорит Бизяев.

Он отметил, что обычно при этом ссылка идет на книгу Дьякова и Бушуевой "Фашистский меч ковался в СССР" и некие воспоминания «внуков офицера», которые якобы лично обучали будущих асов бомбардировочной авиации Люфтваффе.

«Ну что можно тут сказать? Книга «Фашистский меч ковался в СССР» — это редкий постперестроечный бред. Если кратко, то не мог этот самый меч коваться в СССР. Ибо сама концепция будущей войны рейхсвера фон Секта и вермахта Гитлера была разной. Соответственно, была разная тактика и под нее разное вооружение», - заявил политолог.

Бизяев объяснил, что блицкриг — это «панцирь» + «штука», то есть танк + пикирующий бомбардировщик. Ничего подобного не было и не могло быть ни в Липецке, ни в Каме. Политолог порекомендовал к прочтению книгу А.Б. Широкорада «Тевтонский меч и Русская броня», где, по его словам, все расписано детально и без эмоций.

«Ну и по поводу "внуков офицера". Это вообще смешно. Так как на тот период в СССР не было ни асов, ни полноценных ВВС. Сталин их создал чуть позже, обкатав в локальных конфликтах того времени», - говорит Бизяев.

Политолог говорит, что на польза от этого сотрудничества, безусловно, была, причем обоюдовыгодная. Но делать из нее громкие заявления нельзя, ведь дальше «высокие договаривающиеся стороны» пошли своим путем, причем каждая - разным.

Он также отметил, что агрессия — это «панцирь» плюс «штука». И Бизяев утверждает, что эти «игрушки» появились в руках Сталина именно благодаря американским партнерам.

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