Законопроект об исчислении времени, который приняли в первом чтении, прокомментировал в своем видеоблоге политолог Руслан Бортник, а также обосновал его необходимость для государства.

Этот законопроект предлагает перестать переводить стрелку часов два раза в год, вместо этогооставить страну в так называемом зимнем времени на постоянных условиях. Для вступления в силу, его должны принять на втором чтении в конце марта, иначе украинцы продолжат жить в двух временах - в летнем с марта и в зимнем с октября.

Политолог негативно отзывается и об аргументах в пользу перевода времени и против него. Мол, положительное влияние на безопасность Украины базируется на том, что Россия будет жить по другому времени. «Даже стоящий часы дважды в сутки показывают правильное время, и, если Россия будет переводить время, то полгода мы будем жить все же по одному времени», - сказал Бортник.

Он отмечает, что опираться на европейский опыт в этом вопросе не совсем корректно, поскольку ЕС имеет директиву, в которой говорится об уместности менять время. Тем не менее, пока это только в планах.

Причины вообще возникновения идеи переводить время два раза в год Бортник нашел в индустриализации и развитии отраслей промышленности: это попытка сместить загруженность транспорта и энергетических систем на светлое время суток. Это в свою очередь способствует удешевлению и упрощению индустриальных процессов.

«Конечно, в стране, которая отказалась от индустриализации, которая постепенно превращается в чисто аграрную страну, наверное, перевод часов уже и нет необходимости проводить», - заключает он.

Напоминаем, футуролог назвал причины экономических кризисов 2008 и 2014 годов.

Ранее Politeka сообщала о том, что законопроект о промышленных выбросах заблокировали и члены экологического комитета Верховной Рады, и международные эксперты.