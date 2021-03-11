В ефірі програми «Романенко. Бесіди» політолог Юрій Романенко та правозахисник Геннадій Друзенко обговорили про меседжі, що активно поширюються в телеграм-каналах, які, на їхню думку, виходять з ОП

Романенко зазначив, що в останні дні відбувається активне поширення меседжів по телеграм-каналах, які явно з ОП. При цьому, повідомлення з'являються в тих телеграм-каналах, з ОП бореться і яких одночасно і фінансує.

«І бачу, що ці меседжі пішли вже по сайтам, про те, що є якийсь план «Б»: «ми сильні, ми можемо показати зуби». Що є якийсь план врегулювання ситуації з Донбасу, про який ніхто не чув в Росії, росіяни вже про це сьогодні сказали», - розповів політолог.

Він порівняв цю історію з «касетним скандалом» Леоніда Кучми, коли він, опинившись під тиском нових обставин, зробив повний злив свого оточення, щоб якось викрутитися з ситуації, що склалася.

Гість програми, правозахисник Геннадій Друзенко погодився з думкою політолога.