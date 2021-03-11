В ефірі програми «Романенко. Бесіди» політолог Юрій Романенко та правозахисник Геннадій Друзенко обговорили про меседжі, що активно поширюються в телеграм-каналах, які, на їхню думку, виходять з ОП
Романенко зазначив, що в останні дні відбувається активне поширення меседжів по телеграм-каналах, які явно з ОП. При цьому, повідомлення з'являються в тих телеграм-каналах, з ОП бореться і яких одночасно і фінансує.
«І бачу, що ці меседжі пішли вже по сайтам, про те, що є якийсь план «Б»: «ми сильні, ми можемо показати зуби». Що є якийсь план врегулювання ситуації з Донбасу, про який ніхто не чув в Росії, росіяни вже про це сьогодні сказали», - розповів політолог.
Він порівняв цю історію з «касетним скандалом» Леоніда Кучми, коли він, опинившись під тиском нових обставин, зробив повний злив свого оточення, щоб якось викрутитися з ситуації, що склалася.
«І сьогодні якраз Зеленський підходить до такого моменту. Тому що Грозєв приїхав сюди, на 15 (березня, - ред.) Гордон анонсував «бомбу», - говорить Романенко.
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Гість програми, правозахисник Геннадій Друзенко погодився з думкою політолога.
«Факт є факт: ситуація дійсно підходить до певної точки біфуркації», - заявив Друзенко.
Нагадаємо, Карижський заявив, що Євросоюз обіцяв тільки підписання угоди, а не членство.
Раніше Politeka поширила заяву Бортника про ситуацію на Донбасі: «Ситуація, на жаль, поступово скочується в загострення».