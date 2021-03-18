В своем блоге политолог Руслан Бизяев рассказал, что 1 сентября 1939 года – это начало германско-польской войны, а также заявил, что союзники Англии объявили войну Германии под давлением британского парламента, передает Politeka.net
«Первого сентября 1939 года в 4.47 утра командир германского броненосца «Шлезвиг-Гольштейн» вице-адмирал Густав Кляйкамп, проявив «разумную инициативу» (то есть попросту нарушив приказ и выставив свою страну явным и безоговорочным агрессором), отдал приказ открыть огонь польским позициям на Вестерплятте. Через сорок пять минут Германия начала вторжение в Польшу. Первого сентября началась германо-польская война: именно так писали в тот день мировые газеты», - рассказал Бизяев.
Он отметил, что гаранты Польши, не смотря на подписанные договора, первого сентября проводили переговоры и консультации. Второго сентября стало понятно: дела у Войска Польского плохи. Особенно в так называемом «Польском коридоре» и на линии р. Млава. Но, отмечает Бизяев, гаранты опять молчали.
«И только третьего сентября под давлением парламента британский премьер-министр Невил Чемберлен обьявил Германии войну. За ним последовали Франция и остальные союзники. Хороший был в Британии парламент, надавил-таки. А если бы не надавил?», - говорит политолог.
Он говорит, что ряд современных нелживых историков на вопрос, кто же виновен в развязывании Второй Мировой Войны с умным видом отвечают: «Сталин и Гитлер». Правда, их британские коллеги менее категоричны и не склонны включать «умняк».
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«Некоторые из них считают, что в межвоенный период Британия вырастила пса, который потом ее больно покусал. А ведь давно замечено, что иногда лучше косить под дурака, чем под умного», - заявил Бизяев.
Как сообщала Politeka, ранее Бизяев заявил, что именно США построили или модернизировали все советские тракторные заводы.
Он также рассказал, что сама концепция будущей войны рейхсвера фон Секта и вермахта Гитлера была разной.