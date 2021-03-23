Как соообщает Рoliteka.net, политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал, что ситуация на Донбассе вряд ли будет решена путем мирных переговоров и обе стороны видят ее дальнейшее развитие в военном обострении.
«Ситуация на Донбассе остаётся достаточно сложной. В отдельные дни количество обострений и обстрелов взаимных возрастает в десятки раз. Переговоры явно зашли в глухой угол и на фоне ухудшения отношений между США и Россией, Россией и ЕС ситуация на Донбассе действительно в любой момент может взорваться», - заявил Бортник.
Политолог считает, что может пройти очередное локальное обострение по примеру Дебальцево или аэропорта, чего уже давно не знала Украина, но что было характерно для 2014-2015 годов. По его мнению, для избежания этого обострения стороны пока что делают очень мало и диалог фактически блокирован политической риторикой.
«Внешние политические страсти нарастают, а количество прогнозов возможного обострения увеличивается с каждой стороны. Фактически, сегодня все стороны конфликта видят дальнейшее его развитие не в мирных переговорах, а именно в военном обострении», - говорит Бортник.
При этом политолог считает, что военное обострение должно сыграть роль «спускового крючка» для нового витка политических переговоров, или для Минска-3, или для Будапешта-1, что покажет время.
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«Надеюсь, что все же избежать новых смертей нам удастся. В любом случае, именно политики несут ответственность за эти смерти», - заявил Бортник.
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