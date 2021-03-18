Аннексия АР Крым уничтожает любые международные отношения и действитвующее международное право.

Такое мнение высказал дипломат Александр Левченко в программе «Романенко. Беседы», рассказывая о первоначальных планах и целях Российской Федерации во время оккупации территории.

Левченко утверждает, что события в Украине произошли за абхазским сценарием. «Причем, кто вот это предложил - засланных казачков, тогда, в самый критический для украинского государства момент, когда все слабое, нет правительства», - комментирует он. Как известно, началом войны в Абхазии стал закон о грузинском языке. И Левченко считает, что это дело рук скрытых российских агентов, а потому народнические настроения в стране, национальные символы - вышивка и поэзия Шевченко - обернулись против Украины.

Первой ошибкой, считает дипломат, было отсутствие должной реакции 27-28 февраля. «Если бы действовали 27-28, я думаю, что вот этого развития событий, наверное, не было», - говорит он. Любая дальнейшая запоздалая реакция имеет меньший коэффициент полезного действия, а затем ее результат сомнителен. Александр Левченко сообщает, что планы России ограничивались только одним городом - Севастополем. Далее предусматривались переговоры с Украиной по поводу этой ситуации, тем не менее, из-за отсутствия соответствующей реакции, этого не произошло, зато Россия оккупировала и Крым, и Донбасс.

Следовательно, таким образом, Россия со своей стороны взяла максимум, а реакция со стороны Украины постфактум, считает Левченко, не имеет смысла. Тем не менее, в свое время еще можно было бы повернуть ход событий в другую сторону.

«Если бы в Крыму все это остановилось, то, конечно, не было бы Донбасса», - утверждает дипломат. Крымский вопрос все равно бы встал, имел бы какое-то решение, но оккупационные действия не распространились бы и на другие территории Украины. Тем не менее, Левченко призывает не жалеть о потерянном и не жаловаться самим, а мобилизовать все силы на решение этой проблемы.

Напоминаем, Левченко считает, что аннексия Крыма стать международным вопросом.

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