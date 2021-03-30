Как передает Pоlitеka.net, в своем блоге «Tomenko online» глава политической партии «Рідна країна» Николай Томенко рассказал об открытии нового спортивного объекта возле Буковеля.
«Несмотря на карантин, у нас появился спортивный объект международного уровня – центр зимних видов спорта вблизи Буковеля или биатлонный стадион, где был впервые проведен чемпионат Украины с участием лучших спортсменов, звезд биатлона. Жаль, что «красная зона» для Прикарпатья не дала возможности приехать иностранцам, потому что с соседних стран хотели приехать, чтобы посмотреть на нашу трассу», - отметил Томенко.
По словам политика, трасса подготовлена на высшем уровне, стрельбище – новое. Осталось только сделать стадион для зрителей и админкорпус и можно принимать международные соревнования.
«Хорошая новость заключается в том, что, несмотря на системное уничтожение спортивной инфраструктуры, появился новый спортивный объект, где могут тренироваться наши спортсмены и где можно проводить спортивные соревнования. Таких новостей бы нам больше», - подчеркнул Томенко.
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