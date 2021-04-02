Глава политической партии "Рідна країна" Николай Томенко высказал свое мнение о новой инициативе президента - так называемой нулевой декларации
Свою позицию по этому поводу Томенко высказал в интервью Politeka online.
Так, политик прогнозирует, что в украинских реалиях "нулевая декларация" вообще не будет работать.
"Это сказка, придуманная группой людей, которые считают, что большая составляющая была теневых и оффшорных средств, и теперь они создали условия легализации. Она условно нулевая, потому что вы все ровно платите где-то 5%, 8%... То есть вы должны показать деньги, завезти их в украинские банки или вложить в облигации внутреннего займа, или еще куда-то проинвестировать... И тогда вам все прощается, и никто не спрашивает, где вы их взяли", - пояснил Томенко.
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По словам Томенко, такой опыт имели множество стран мира, и в теории это работает, однако только в том случае, когда у предпринимателей есть абсолютное доверие к власти и правоохранительным органам.
Он отметил, что в сегодняшних реалиях у украинцев нет гарантий, что, показав свои деньги, на следующий день к ним не придут сотрудники СБУ.
"Я за то, чтобы принимать. Но я не думаю, что будет очередь", - подчеркнул он.
Томенко также отметил, что со стороны представителей власти было бы логично первыми вложить свои деньги в украинские банки, тем самым на собственном примере продемонстрировав доверие к государственным финансовым учреждениям.
Напомним, Томенко объяснил, почему децентрализация в Умани ведет к закрытию учреждений образования, культуры и здравоохранения.
Ранее Politeka писала, что Николай Томенко заявил, что Россия должна сама разбираться со своим отношением к нетрадиционному Чайковскому.
Также Politeka сообщала, что Томенко рассказал об актуальных проблемах Конституционного Суда Украины и о кадровой особенности.