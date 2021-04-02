На практике все будет не так, как в теории

Глава политической партии "Рідна країна" Николай Томенко высказал свое мнение о новой инициативе президента - так называемой нулевой декларации

Свою позицию по этому поводу Томенко высказал в интервью Politeka online.

Так, политик прогнозирует, что в украинских реалиях "нулевая декларация" вообще не будет работать.

"Это сказка, придуманная группой людей, которые считают, что большая составляющая была теневых и оффшорных средств, и теперь они создали условия легализации. Она условно нулевая, потому что вы все ровно платите где-то 5%, 8%... То есть вы должны показать деньги, завезти их в украинские банки или вложить в облигации внутреннего займа, или еще куда-то проинвестировать... И тогда вам все прощается, и никто не спрашивает, где вы их взяли", - пояснил Томенко.

По словам Томенко, такой опыт имели множество стран мира, и в теории это работает, однако только в том случае, когда у предпринимателей есть абсолютное доверие к власти и правоохранительным органам.

Он отметил, что в сегодняшних реалиях у украинцев нет гарантий, что, показав свои деньги, на следующий день к ним не придут сотрудники СБУ.

"Я за то, чтобы принимать. Но я не думаю, что будет очередь", - подчеркнул он.

Томенко также отметил, что со стороны представителей власти было бы логично первыми вложить свои деньги в украинские банки, тем самым на собственном примере продемонстрировав доверие к государственным финансовым учреждениям.

Напомним, Томенко объяснил, почему децентрализация в Умани ведет к закрытию учреждений образования, культуры и здравоохранения.

Ранее Politeka писала, что Николай Томенко заявил, что Россия должна сама разбираться со своим отношением к нетрадиционному Чайковскому.

Также Politeka сообщала, что Томенко рассказал об актуальных проблемах Конституционного Суда Украины и о кадровой особенности.