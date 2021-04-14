Как пишет Politeka.net, политолог Руслан Бизяев в своей программе «Исторические хроники» рассказал о подготовке Германии к войне на западном фронте во Второй мировой.

«Германская военная машина в кампании 1940 года работала с точностью швейцарских часов. Были соблюдены все основные параметры блицкрига: внезапность, массирование крупных подвижных соединений в направлениях главного удара, скорость – Союзники постоянно опаздывали как с принятием решений, так и с их реализацией», - отметил Бизяев.

Как отмечает политолог, особенно помогла немцам внезапность, даже в Бельгии и Голландии союзники оказались застигнуты врасплох.

«21 мая 1935 года с целью ускорения военных приготовлений нацисты издают секретный закон об обороне империи, который, по свидетельству генерала Томаса, являлся краеугольным камнем в подготовке к войне. Спустя неделю после подписания Англо-Германского Морского соглашения 26 июня 1935 года на заседании Рабочего комитета Имперского совета обороны был поставлен вопрос об оккупации немецко-нацистскими войсками Рейнской демилитаризованной зоны», - рассказал ведущий.

По рассказу политолога, гитлеровцы стремились устранить это последнее препятствие, мешавшее начать войну и реализовать их замыслы. Надо было оккупировать Рейнскую область частями Вермахта и тем самым занять удобный плацдарм, для последующего военного удара по западным соседям.

«Разработка военной операции по оккупации Рейнской зоны началась еще в начале 1935 года. 2 мая 1935 года военный министр Бломберг направил командующим трех родов войск директиву о проведении операции по захвату Рейнской области под кодовым наименованием «Шулунг». В директиве говорилось – операция должна после передачи слов «выполнить Шулунг» быть проведена неожиданным ударом с молниеносной быстротой, нет времени для мобилизации вооруженных сил, они будут использованы лишь в составе мирного времени», - сказал Бизяев.

Как продолжил эксперт, в директиве говорилось, что подготовка к операции будет проведена не в зависимости от существующего неудовлетворительного состояния вооружения Вермахта.

Напомним, Politeka публиковала рассказ Бизяева, что топливный баланс Третьего рейха до конца войны сводился с избытком.

Ранее на Politeka Бизяев отметил, что мощь германского флота составляла 35% в отношении к совокупной мощи Британской империи.



