Як пише Politeka, політолог Руслан Бізяєв у своєму блозі розповів про те, як скована умовами Версальського миру Німеччина примудрилася до початку війни побудувати 57 підводних човнів.

«У лютому 1933 року, відразу ж після приходу до влади Гітлер запропонував Британії укласти нову військову морську угоду. Його суть-Німеччина погоджується мати флот, що не перевищує 35% від британського надводного флоту. Але при цьому Гітлер наполягав на паритеті підводних сил », - каже Бізяєв.

Він зазначив, що переговори тривали весь 1934 і частина 1935 року, і нарешті 18 червня 1935 року в формі обміну листами між британським міністром закордонних справ С. Хором і спеціальним уповноваженим А. Гітлера Й. Ріббентропом договір був укладений.

«Британський уряд задовольнив вимогу Гітлера про те, щоб міць німецького флоту становила 35% у відношенні до сукупної потужності Британської імперії. Пропорція 35: 100 повинна була застосовуватися як до загального тоннажу флоту, так і до кожного класу кораблів. Відносно підводних сил Німеччина отримувала право на рівність з Британією, але зобов'язувалася не перевищувати 45% від тоннажу британських підводних сил», - пояснив Бізяєв.

За його словами, передбачалося, що в разі порушення цієї межі Німеччина поінформує британський уряд. Німеччина також брала на себе зобов'язання дотримуватися якісних обмежень, встановлених Вашингтонським договором 1922 і Лондонським договором 1930р.

«Таким чином Німеччина отримувала право побудувати флот загальним тоннажем 420 595 довгих тонн. Під будівництво лінкорів відводилося 184 000 тон, на важкі крейсери - 51 380, легкі крейсери і есмінці не повинні були перевищувати загального тоннажу в 119 700 тонн», - каже політолог.

Фактично німцям дали можливість побудувати 5 лінкорів, два авіаносці, 21 крейсер і 64 есмінця. Результатом угоди стала остаточна ліквідація всіх обмежень Версальського договору. За дозволених тоннажем флоту Німеччина зрівнювалася з Францією і Італією - державами-переможцями у Першій світовій війні.

«Тим не менше, обмежити розвиток військово-морських сил договір не зміг. У лютому 1938 року німецький уряд сповістив Великобританію про намір утримувати підводний флот, рівний британському, а 28 квітня 1939 Гітлер оголосив в Рейхстазі про денонсацію угоди. Уклавши договір з Гітлером, Британія не довела до відома своїх союзників по Першій світовій війні Францію і Італію про бажання укласти договір з Німеччиною, тим самим погодились в односторонньому порядку з порушенням німцями Версальського договору», - розповів Бізяєв.

Раніше Бізяєв рассказал, что последний путь Чемберлена провожали гитлеровские штурмовики, одетые в униформу.

Як повідомляла Politeka, Рибчинський заявив, що перше фінансування майбутньої німецької військової машини було з Радянського Союзу.