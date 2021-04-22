В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию не было конкретики и сенсаций. Большая часть времени была посвящена тому видению ситуации, которое Путин хочет реализовать в России в ближайшие 10 лет.

Об этом сказал политолог Руслан Бизяев в эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“Если мы говорим о послании Владимира Путина Федеральному собранию, то функционально это послание имеет направленность на внутреннюю проблематику России. И действительно, там 9/10 времени было посвящено тому видению ситуации, которое Путин хочет реализовать в России в ближайшие 10 лет. Это и социальной сферы касалось, и ковида, инфраструктурных проектов”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что внешняя политика была затронута только пунктиром, когда Путин заявил, что они не позволят пересекать красные линии, и не нужно делать никаких Майданов на постсоветском пространстве.

“Ситуация с Украиной была буквально мельком (затронута, - ред.). Относительно Януковича была сказана одна фраза, и относительно Майдана. Все это к чему? Для меня это тоже интересно. Потому что очень многие, в том числе, мои западные коллеги, ожидали, что сегодня Путин официально объявит о признании “ЛНР”, “ДНР”. Но этого не случилось. Почему этого не случилось - есть своя внутренняя логика. Если исходить из того, что начинается процесс перезагрузки - то вспоминать о Минских соглашениях сейчас смысла нет. По крайней мере - на уровне Путина”, - добавил Бизяев.

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