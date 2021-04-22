Нещодавно відбулася телефонна розмова Путіна і Байдена. Лідери обговорили і ситуацію в Україні. Питання відносин Росії і США безпосередньо стосується України.

Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів про значення дзвінка Байдена Путіну.

«На цьому тижні американсько-російські відносини пережили сплеск. Байден подзвонив Путіну і сам факт цього дзвінка можна вважати певною тактичною перемогою Росії. Можливо, все це загострення і затівалося, щоб встановити ефективний особистий контакт між президентом Росії і США, є така точка зору. Але в будь-якому випадку цей дзвінок відбувся і це після висловлювання Байдена, що Путін вбивця», - зазначив Бортник.

За словами політолога, цей дзвінок показав, що рано робити остаточні висновки щодо американсько-російських відносин. Цей дзвінок продемонстрував, що Байден і американська адміністрація глибоко стурбовані можливою дестабілізацією України.

«Найцікавіше, що Байден запропонував Путіну зустріч, нагадаю, після Путін вбивця. Ця зустріч може пройти у найближчий тиждень. Лідери обговорили весь комплекс американсько-російських проблем, включаючи питання України. У цьому діалозі було підтверджено запрошення Путіна на кліматичний саміт у США», - розповів ведучий.

Як зазначає Бортник, є думка, що таким чином настає певна дипломатична розрядка в американсько-російських відносинах, яка не вирішує питання можливої ​​ескалації в Україні. Але на наступний день Байден відразу ж ввів нові санкції проти Росії.

Нагадаємо, для Politeka Бортник розповів про деталі стосовно концентрації російських військ на кордоні .