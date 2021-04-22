Нещодавно відбулася телефонна розмова Путіна і Байдена. Лідери обговорили і ситуацію в Україні. Питання відносин Росії і США безпосередньо стосується України.
Політолог Руслан Бортник у своєму блозі розповів про значення дзвінка Байдена Путіну.
«На цьому тижні американсько-російські відносини пережили сплеск. Байден подзвонив Путіну і сам факт цього дзвінка можна вважати певною тактичною перемогою Росії. Можливо, все це загострення і затівалося, щоб встановити ефективний особистий контакт між президентом Росії і США, є така точка зору. Але в будь-якому випадку цей дзвінок відбувся і це після висловлювання Байдена, що Путін вбивця», - зазначив Бортник.
За словами політолога, цей дзвінок показав, що рано робити остаточні висновки щодо американсько-російських відносин. Цей дзвінок продемонстрував, що Байден і американська адміністрація глибоко стурбовані можливою дестабілізацією України.
«Найцікавіше, що Байден запропонував Путіну зустріч, нагадаю, після Путін вбивця. Ця зустріч може пройти у найближчий тиждень. Лідери обговорили весь комплекс американсько-російських проблем, включаючи питання України. У цьому діалозі було підтверджено запрошення Путіна на кліматичний саміт у США», - розповів ведучий.
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Як зазначає Бортник, є думка, що таким чином настає певна дипломатична розрядка в американсько-російських відносинах, яка не вирішує питання можливої ескалації в Україні. Але на наступний день Байден відразу ж ввів нові санкції проти Росії.
Нагадаємо, для Politeka Бортник розповів про деталі стосовно концентрації російських військ на кордоні.
Раніше Politeka публікувала думку Бортника про те, що буде означати для Росії вторгнення в Україну.