В своей программе «Политика наизнанку» военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, он рассказал о постепенном нарастании израильско-палестинского конфликта и нападении Сирии на Израиль 21 апреля, передает Politeka.net

Ведущий отмечает, что СМИ говорят о израильско-палестинском конфликте как исключительно о внутриполитическом. Первые обстрелы Израиля, подчеркивает он, начались 10 мая. «Дата выбрана неслучайно: ракетный удар по территории Израиля был нанесен в день празднования Дня Иерусалима», - объясняет Снегирев.

Попутно он напоминает, что до 1967 года Иерусалим был зоной влияния двух сил, но в результате шестидневной войны он перешел Израилю. 1980 года, рассказывает далее эксперт, Кнессет сделал Иерусалим столицей Израиля, но Совет безопасности ООН осудил это решение большинством голосов. Тем не менее, отмечает Снегирев, Израиль все равно настаивал на своей версии защиты государственности, а в 2017 году бывший президент США Дональд Трамп официально признал, что Израиль имеет все права на этот город.

Но 21 апреля, рассказывает политолог, Сирия провела свою атаку: начались ракетные обстрелы ядерного объекта Израиля. «Ракета С-200, дальность поражения которой 250 км, странным образом пролетает практически 400 км и падает вблизи ядерного объекта города Димона. "Железный купол" не сработал на эту старую русскую ракету», - отмечает он. По мнению Снегирева, этот удар - ответ на диверсию на ядерном объекте Ирана.

Эксперт обращает внимание на подконтрольность Сирии России, следовательно, предполагает и ее причастность к происходящему. Далее, рассказывает он, Израиль ударил 22 апреля по точкам расположения войск Сирии и группировок Хезболла.

А 23 апреля, сообщает Снегирев, к ракетным обстрелам прибег ХАМАС, правда, в ограниченном количестве. «С 22 по 23 апреля ХАМАС выпускает только 36 ракет и только с 10 мая начинается массовый обстрел территории Израиля, когда за сутки выпускаются 150 ракет», - говорит эксперт.

Напоминаем, Снегирев рассказал, кому выгодна эскалация конфликта между Палестиной и Израилем.

Ранее Politeka сообщала о том, что Куса назвал причины такого усиления израильско-палестинского конфликта.