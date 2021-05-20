У програмі політолога Дмитра Снєгирьова «Політика навиворіт» експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса заявив, що зростання градусу напруги між Палестиною та Ізраїлем – це ще не все, за військовим конфліктом стоїть дещо більше.

Гість програми зазначає, що локальні загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною виникали раніше й цілком регулярно, але вони не виходили на якісь вищі рівні. «Цього разу все загострилося саме так, оскільки відбувалося в певному політичному контексті», - пояснює він. Так, Куса нагадує, яким був політичний фон на порозі ескалації: В Ізраїлі - напруження після виборів, а в Палестині – їхнє очікування та перенесення.

До напруги через політичні події, зазначає експерт, додалися ще й свята. Він пояснює, що політичні передумови збіглися в часі із закінченням Рамадану, який мусульмани проводять на Храмовій горі, та Днем Єрусалиму, коли 10 травня влаштовують марші та збираються біля тієї же Храмової гори.

Куса також підкреслює, що конфлікт між Ізраїлем та Палестиною ніколи не послаблювався взагалі. «Він не вирішувався, він погіршувався», - каже він. Експерт нагадує, що жодне із питань конфлікту досі так і не вирішили: статус Єрусалима, проблема з біженцями, визначення прав ізраїльтян та палестинців, державність самої Палестини. Тому розгортання зовнішньополітичного фактору конфлікту експерт називає буквально оливою, що підлили у вогонь.

«А останні роки взагалі були тяжкими для палестинців, коли Дональд Трамп був при владі», - розповідає він. Куса нагадує, що в ті часи дії Ізраїлю взагалі практично нічим не обмежувалися, а столицю американського посольства перенесли в Єрусалим. Він також додає, що минулого літа мало не почалася анексія нових земель, але це також створювало відповідні настрої у суспільства.

Нагадуємо, Куса розповів, як впливає аспект поставок води в Палестину на війну на Близькому Сході.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Куса назвав політиків, яким вигідна ескалація військового конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.