Яку вигоду має Росія від ізраїльсько-палестинського конфлікту і чого вона намагається досягти за його допомогою?

На ці питання відповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов у програмі «Як насправді?».

Гість програми стверджує, що Росія має свою вигоду від ізраїльсько-палестинського конфлікту у кількох моментах.

«Перше: вона чітко дає зрозуміти Ізраїлю, що територія Сирії є недоторканною, відповідно всі військові бази РФ, розміщені на території Сирії, теж недоторканні в моменті нанесення ракетних ударів», - зазначає він. За словами Снєгирьова, ця позиція поширюється і на збройні підрозділи Хесболла, підконтрольні Іраку. Тобто, каже експерт, РФ вже провела свої червоні лінії.

Другим вигідним для Росії моментом Снєгирьов називає вибори в Палестині, які мають відбутися до 22 травня. А будь-яка ескалація, пояснює аналітик, на руку Хамасу, оскільки він має змогу донабрати собі ще якісь політичні бали. «Росія, яка посередньо через Сирію або безпосередньо підтримує Хамас, зацікавлена в тому, щоб Хамас встановив фактично єдиноначальність на палестинських територіях», - зазначає він.

Принагідно експерт звертає увагу і на стан речей в Ізраїлі. Він нагадує, що протягом останніх двох років у країні вибори відбулися 4 рази. Детальніше Снєгирьов зупиняється на Нетаньяху: йому не вдається створити уряд, а третина виборців його блоку – громадяни Ізраїлю, що спілкуються російською. Отже, він робить висновок, що люди обирають Нетаньяху, а той подає якісь сигнали РФ. На думку Снєгирьова, Нетаньяху ескалація теж вигідна, тим паче, що він позиціонує себе як того єдиного, хто міг би стабілізувати ситуацію в Ізраїлі.

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