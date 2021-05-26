Военный эксперт, политолог и председатель ОИ «Права справа» Дмитрий Снегирев в программе «А как на самом деле?» рассказал, чем чреват для Украины разрыв отношений с Беларусью. Как отметил эксперт, Беларусь экспортирует в Украину нефтепродукты на нужды ВСУ

«Нефтепродукты всех нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и Гродно, идут на нужды Вооруженных сил Украины. 60% нефтепродуктов мы получаем из Беларуси. Представьте себе, сейчас мы объявляем экономическую войну Беларуси и он (Лукашенко, - ред.) просто перекрывает вентиль. Танки станут», - отметил Снегирев.

Также эксперт подчеркнул, что если Украина разорвет экономические отношения с Беларусью, то программа «Большая стройка» остановится, потому что весь битум, в частности российский, заходит в Украину через Республику Беларусь на нужды ремонта автодорог.

«Нет аналитиков, к сожалению, в Офисе президента, которые спрогнозировали бы возможные негативные последствия. Помните преждевременные заявления, что мы вводим санкции против Республики Беларусь. Это закончилось тем, что мы отказались от введения санкций, и в Минск вместо официальной делегации полетел депутат от «Слуг народа» Шевченко – налаживать отношения с Беларусью», - подчеркнул эксперт.

По словам Снегирева, визит депутата партии «Слуга народа» Шевченко к Лукашенко был не случайным. Как отметил эксперт, чтобы президент республики принял у себя депутата другой страны, должно быть предварительное согласование обеих сторон.

«Когда мы говорим о Беларуси как о марионетке Кремля, мы сами создаем возможность военного плацдарма для вторжения в Украину», - заявил политолог.

Напомним, Politeka публиковала заявление Снегирева, что ракетный удар по территории Израиля был нанесен в день празднования Дня Иерусалима.

Ранее для Politeka Савченко рассказала, какие вопросы Донбасса можно выставить на референдум.