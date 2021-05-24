У своїй програмі «Політика навиворіт» військовий експерт, політолог і голова ГІ «Права справа» Дмитро Снєгирьов прокоментував ситуацію на Близькому сході. Зокрема, він розповів про поступове наростання ізраїльсько-палестинського конфлікту та напад Сирії на Ізраїль 21 квітня, передает Politeka.net

Ведучий зазначає, що ЗМІ говорять про ізраїльсько-палестинський конфлікт як виключно про внутрішньополітичний. А перші обстріли Ізраїлю, підкреслює він, почалися 10 травня. «Дата обрана невипадково: ракетний удар по території Ізраїлю був нанесений у день святкування Дня Єрусалима», - пояснює Снєгирьов.

Принагідно він нагадує, що до 1967 року Єрусалим був зоною впливу двох сил, але в результаті шестиденної війни він перейшов Ізраїлю. 1980 року, розповідає далі експерт, Кнесет зробив Єрусалим столицею Ізраїлю, але Рада безпеки ООН засудила це рішення більшістю голосів. Тим не менш, зазначає Снєгирьов, Ізраїль все одно наполягав на своїй версії захисту державності, а у 2017 році колишній президент США Дональд Трамп офіційно визнав, що Ізраїль має всі права на це місто.

Та 21 квітня, розповідає політолог, Сирія провела свою атаку: почалися ракетні обстріли ядерного об’єкту Ізраїлю. «Ракета С-200, дальність ураження якої 250 км, дивним чином пролітає практично 400 км і падає поблизу ядерного об’єкту міста Димона. “Залізний купол” не спрацював на цю стару російську ракету», - зазначає він. На думку Снєгирьова, цей удар – відповідь на диверсію на ядерному об’єкті Ірану.

Експерт звертає увагу на підконтрольність Сирії Росії, отже, припускає і її причетність до цих подій. Далі, розповідає він, Ізраїль вдарив 22 квітня по точках розташування військ Сирії та угрупувань Хезболла.

А 23 квітня, повідомляє Снєгирьов, до ракетних обстрілів вдався ХАМАС, щоправда, в обмеженій кількості. «З 22 по 23 квітня ХАМАС випускає лише 36 ракет і лише з 10 травня починається масовий обстріл території Ізраїлю, коли за добу випускаються 150 ракет», - каже експерт.

Нагадуємо, Снєгирьов розповів, кому вигідна ескалація конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Куса назвав причини такого посилення ізраїльсько-палестинського конфлікту.