Недавно депутат от партии «Батькивщина» Антон Яценко показал свое пренебрежение к государственному символу: он не встал, когда зазвучал гимн Украины.

Подробнее об этом рассказал политик Николай Томенко в своем блоге, отметив, что такие действия требуют наказания.

Политик называет Антона Яценко печально известным депутатом и говорит, что он сумел снова удивить. Томенко рассказывает, что Яценко сначала был в партии Януковича, затем перешел к Коломойскому, а теперь - к Тимошенко. «У нас много людей, которые ходят за властью, то есть, кто пришел к власти, к тем они и пришли», - отмечает он.

Кроме этого, подчеркивает Томенко, Яценко, который присягал на Конституции, недавно показал пренебрежение к государственному символу. Политик рассказывает, что депутат не встал, когда зазвучал гимн Украины, а занимался чем-то в телефоне.

Томенко считает такое поведение недопустимым и обращается к Уголовному кодексу Украины, в частности к статье 338, изменения к которой сам лоббировал в свое времени. «Такая деятельность, а это пренебрежение государственными символами Украины, наказывается административной и уголовной статьями», - объясняет он. По мнению политика, нельзя жить в стране и не уважать ее символы, это нужно наказывать законом.

Кроме того, подчеркивает ведущий, пренебрежение к государственному символу высказал не просто рядовой гражданин, а депутат Верховной Рады Украины. Он отмечает, что, например, в Кнессете за такое увольняют с должности.

Тем не менее, Томенко убежден, что генеральный прокурор Венедиктова не оставит этого просто так и откроет уголовное дело против Яценко. «Но правильно было бы лишить депутатского мандата, чтобы люди понимали, что каждый гражданин страны, а тем более народный депутат, должен уважать собственное государство и его национальные символы», - утверждает политик.

Напоминаем, Томенко объяснил, почему поднимают цену на метро.

Ранее Politeka сообщала о том, что Томенко напомнил о важности сохранения традиций и истории Украины.