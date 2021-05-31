Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о событиях 20-х годов, которые оказали существенное влияние на геополитическую ситуацию в мире на протяжении первой половины 30-х годов и стали одним из детонаторов общемирового кризиса, приведшего ко Второй Мировой Войне и установившего американскую гегемонию в большей части Западного полушария

Бизяев напомнил, что формально победителем Первой Мировой Войны была Британская Империя. Однако, отмечает он, США вышли из Первой мировой войны ведущей промышленной державой мира. По словам политолога, имея в 1920 году всего 6% мирового населения, США сосредоточили в своих руках 66% мировой добычи нефти, 60% меди, 60% алюминия, 50% угля, 20% добычи золота, 85% производства автомобилей. Суммарная задолженность европейских стран перед США составляла 11,6 млрд. долл.

«Возросшая экономическая мощь США требовала расширения политического влияния этой державы. Кроме США только Великобритания могла претендовать на статус державы мирового значения. Соперничество между этими двумя государствами стало основным узлом международных противоречий. США успешно конкурировали с Великобританией на рынках её доминионов, путём займов и создания сети банков вытесняли её из Южной и Центральной Америки», – рассказал Бизяев.

По его словам, важным объектом англо-американского соперничества стал Китай, где Великобритания обладала огромной собственностью и проводила политику раздела страны на сферы влияния. Политолог отметил, что США противопоставляли ей политику под лозунгом «открытых дверей», вытесняя конкурентов путём экономического давления. Пересекались интересы двух держав и в борьбе за природные ресурсы – нефть, каучук, хлопок.

«Попытка США зафиксировать свой статус великой державы во время Версальских переговоров с треском провалилась. «14 пунктов» Вудро Вильсона пролетели, как фанера над Парижем. Британии удалось склонить на свою сторону Францию и заблокировать дальнейшую экспансию «дяди Сема» в Европу, которую Британия считала своей ключевой «вотчиной». Но «дядя Сем» не унывал, и постепенно, гибридно пошел другим путем», - рассказал Бизяев.

Кто владеет морем - тот владеет миром, отметил политолог, поэтому в 1922 году США уговорили британцев подписать соглашение об ограничении гонки морских вооружений - Вашингтонское морское соглашение.

Напомним, Бизяев рассказал, как появился план вторжения в Польшу - операция «Вайс».

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