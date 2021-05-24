Політолог Руслан Бізяєв у своєму блозі «Історичні хроніки» розповів про те, як народився німецький план-операція «Вайс» по вторгненню в Польщу.

Він зазначив, що 26 березня 1939 року уряд Польщі офіційно відхилив меморандум Гітлера. За словами політолога, це означало, що незважаючи на «тонкий натяк» Ріббентропа міністру закордонних справ Польщі Юзефу Беку про те, що Польщу може спіткати доля Чехословаччини, польське керівництво «закусило вудила».

«І тепер зрозуміло, чому. 31 березня Великобританія в односторонньому порядку запропонувала Польщі військову допомогу в разі нападу і виступила гарантом її незалежності. Так мишоловка, яка ретельно готувалася з кінця 1938 року, зачинилася. У абсолютно не готового до війни Гітлера не залишалося іншого шансу, як спробувати на практиці реалізувати свою задумку: в 1939 розбити Польщу, в 1940-Францію і Британію і не пізніше літа-осені 1943 почати війну з США», - розповів Бізяєв.

Саме так, за словами Бізяєва, з'явився план вторгнення в Польщу-операція «Вайс». Він пояснив, що німецьке командування виходило з того, що війна повинна бути блискавичною - концепція бліцкригу: за два тижні польська армія повинна бути повністю знищена, а країна - окупована. Майже вся броньована техніка була зосереджена в п'яти корпусах, які повинні були знайти слабкі місця в обороні супротивника, подолати її з ходу і вийти на оперативний простір, зламуючи фланги польських армій.

«Надалі передбачався рішучий бій на оточення і знищення, причому піхотні корпуси повинні були діяти проти фронту противника, а рухомі частини - атакувати його з тилу. Планом передбачалося широке використання авіації і, перш за все, пікіруючих бомбардувальників, на які покладалося завдання підтримки з повітря наступу механізованих з'єднань», - зазначив Бізяєв.

Політолог додав, що стратегічний задум і завдання військ в операції «Вайс» були викладені в директиві зі стратегічного зосередження і розгортання сухопутних військ від 15 червня 1939 року.

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