Замість етнічного українства з характерним закінченням прізвища на «енко» варто ввести політичне українство, яке вимагає сповідування національної ідеї всередині кожного. І про яку державу йдеться - українську чи багатонаціональну?
Детальніше про це розповів історик і кандидат наук Андрій Ніцой у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла».
На питання про багатонаціональність України історик має готову відповідь. Він посилається на критерії, які визначила ООН – 34% населення мають складати національні меншини. «У нас визнають себе українцями 92 відсотки і приблизно 76 – 78 кажуть, що вони етнічні українці», - повідомляє Ніцой. Отже, на його думку, Україна не є багатонаціональною державою, навіть якщо на її території й проживає невелика кількість представників інших націй.
У цьому контексті Ніцой вважає питання суто української нації набагато цікавішим - хто формує цю націю і як вона визначається. На думку історика, ДНК та хромосоми цього з’ясувати не можуть. «Тому що українськими націоналістами, українськими патріотами, гетьманами, полковниками й козаками, науковцями, філологами ставали поляки, чехи, греки», - пояснює він. Отже, експерт стверджує, що українець – це передусім людина, що ідентифікує себе так.
Принагідно він звертається до козацтва та його критеріїв визначення національної приналежності – віра, мова, кров. Ніцой додає, що враховували також фізичні навички, але цей фактор радше був другорядним. «У Середньовіччя, Пізнє Середньовіччя, Відродження це була ознака того, що ти, шотландський лицар, став полковником Кривоносом, і ведеш козацькі війська як український полковник», - каже історик. За його словами, подібних прикладів в історії можна знайти багато. Зокрема, Ніцой згадує кримських татар, які ідентифікують себе передусім як українців, але іншого походження.
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Нагадуємо, Ніцой пояснив, що середовище формує свідомість кожного українця.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Ніцой обґрунтував необхідність змінити шкільну програму з історії України.