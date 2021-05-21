Замість етнічного українства з характерним закінченням прізвища на «енко» варто ввести політичне українство, яке вимагає сповідування національної ідеї всередині кожного. І про яку державу йдеться - українську чи багатонаціональну?

Детальніше про це розповів історик і кандидат наук Андрій Ніцой у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла».

На питання про багатонаціональність України історик має готову відповідь. Він посилається на критерії, які визначила ООН – 34% населення мають складати національні меншини. «У нас визнають себе українцями 92 відсотки і приблизно 76 – 78 кажуть, що вони етнічні українці», - повідомляє Ніцой. Отже, на його думку, Україна не є багатонаціональною державою, навіть якщо на її території й проживає невелика кількість представників інших націй.

У цьому контексті Ніцой вважає питання суто української нації набагато цікавішим - хто формує цю націю і як вона визначається. На думку історика, ДНК та хромосоми цього з’ясувати не можуть. «Тому що українськими націоналістами, українськими патріотами, гетьманами, полковниками й козаками, науковцями, філологами ставали поляки, чехи, греки», - пояснює він. Отже, експерт стверджує, що українець – це передусім людина, що ідентифікує себе так.

Принагідно він звертається до козацтва та його критеріїв визначення національної приналежності – віра, мова, кров. Ніцой додає, що враховували також фізичні навички, але цей фактор радше був другорядним. «У Середньовіччя, Пізнє Середньовіччя, Відродження це була ознака того, що ти, шотландський лицар, став полковником Кривоносом, і ведеш козацькі війська як український полковник», - каже історик. За його словами, подібних прикладів в історії можна знайти багато. Зокрема, Ніцой згадує кримських татар, які ідентифікують себе передусім як українців, але іншого походження.

Нагадуємо, Ніцой пояснив, що середовище формує свідомість кожного українця.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Ніцой обґрунтував необхідність змінити шкільну програму з історії України.



