На самом деле никакой проблемы внешнего управления в Украине нет, зато многим государствам удалось достичь нового уровня развития благодаря поддержке Соединенных Штатов.

Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, передает Politeka.net.

По мнению эксперта, тема внешнего влияния на Украину раздута и это не соответствует действительности. «Это точно такой запущенный нарратив, как и проблема олигархов или коронавируса», - говорит он.

В то же время Атаманюк обращает внимание на то, что многим государствам удалось сильно развиться, пусть даже и были какие-то конфликты военного характера внутри них или извне. Также он отмечает, что именно сотрудничество с Соединенными Штатами помогло большинству стран укрепить экономику и выйти на другой уровень после Второй мировой войны. И это, подчеркивает экономист, нормальная практика, которая доказала свою целесообразность примером массы развитых стран. Чтобы не быть голословным, он вспоминает, как на территории Китая американцы ставили свои заводы и какие это принесло успехи.

«Все зависит от нас. Если у власти стоят люди, которые никчёмные воришки и которые понимают, что у них есть «папочка» в ЦРУ или ФБР и их прихватят, а они понимают, что они грабят эту страну и хотят жить именно там (в США, - ред.) и в долгую надо выстроить отношения, то они будут работать в интересах других государств», - рассуждает Атаманюк.

Таким образом, эксперт делает вывод, что работа власти на благо Украины, становление ее как субъекта на международной арене и развитие экономики с помощью инвестиций США - это не внешнее управление и не внешнее воздействие.

Напоминаем, Атаманюк предложил властям изменить свою политику деолигархизации.

Ранее Politeka сообщала о том, что Атаманюк объяснил, почему деолигархизация не будет иметь успеха.