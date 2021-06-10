Система влади працює за структурою олігархату, а тому й деолігархізація не матиме успіху. Так сказав економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі.

Атаманюк переконаний, що закон про деолігархізацію не буде мати позитивних результатів, він у це не вірить.

«Це могло бути на самому початку: Теодор Рузвельт брав гроші у Рокфеллера, але він йшов на вибори з гаслами боротьби з олігархами і відразу почав боротися з Рокфеллером: поставив рамки, прийняв відповідне законодавство», - розповідає економіст.

Як він каже, протягом цих двох років українські олігархи змогли встановити свій абсолютний контроль над депутатами, над парламентом, а також поставити своїх силовиків і просунуту своїх людей всюди – і в Кабінет міністрів, і в РНБО, і в ОП. У такому разі Атаманюк ставить просте питання: як боротися зі своїми партнерами?

«Це вже називається свавілля – з партнерами не борються», - зазначає він. Отже, експерт робить висновок, що вся ця деолігархізація – не більше, аніж шум, спосіб пропіаритися і підняти рейтинги. Він пояснює, що влада просто каже те, що хоче почути громадськість. Принагідно Атаманюк коментує і реакцію олігархів у ЗМІ: зараз вони вразливі і побоюються реальних дій влади.

«Проведіть аналіз як вони стали власниками тих активів – «все понесеться», - каже економіст. Він пояснює, що зараз все відбувається у сфері медіа, а тому і олігархи дають свою відповідь у ЗМІ. Так само, каже Атаманюк, олігархи підуть за владою і в суд.

Нагадуємо, Атаманюк запропонував владі змінити свою політику деолігархізації.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк розповів про альтернативу закону про деолігархізацію.