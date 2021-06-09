Як правильно проводити деолігархізацію? У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк сказав, що в цьому питанні варто встановити справедливу сплату, а про агресивні гасла– забути.

Експерт зазначає, що ніде у світі немає жодних законів про олігархів, натомість антимонопольне та кримінальне законодавство – є.

«Зараз багато говорять про амністію. Ось я кажу, що амністія повинна проходити для багатих людей, які мають у своїх активах колишні державні підприємства», - зазначає він. Атаманюк пояснює, що переважно держпідприємства приватизовані незаконно і це суперечить національним інтересам. Економіст вважає, що для тих олігархів, кому належать держпідприємства і монополії, потрібно встановити таку ставку амністії, щоб вона відповідала прибутковому податку у 18%. Він також додає, що у часи війни потрібен податковий збір на 1,5%.

На думку Атаманюка, деолігархізація повинна бути відкритим процесом. «Будь-який олігарх повинен радіти, що йому держава дає можливість сплатити п'яту частину, а Податкова служба повинна перевірити», - стверджує він.

Принагідно експерт розповідає про виникнення податкової поліції в Нідерландах. Він зазначає, що свого часу влада зібрала податок з усіх тих, хто співпрацював з Німеччиною у Другій світовій війні. На цей податок, пояснює він, вдалося відновити Амстердам і Роттердам, які знищило бомбардування. «Це прообраз податкової поліції, яка вивчала, скільки ти заробив і скільки повинен сплатити», - каже Атаманюк.

Він пропонує Україні скористатися цим досвідом: Державна податкова служба має оцінити вартість активів, що належать олігархам, і встановити їм справедливі податки. Економіст пояснює, що сплачена п’ята частина від кожного олігарха покрила би витрати України і не довелося би стільки часу чекати на транш МВФ. На його думку, за умови існування грамотної поліції вдалося би отримати з олігархів і цілих 10 млдр.

«Так, вони б пройшли очищення, для всього світу стали б респектабельними людьми. Тобто треба дати щось на заміну, а не через призму того, що давайте ми їх посадимо – це шлях в нікуди», - підсумовує Атаманюк.

Нагадуємо, Атаманюк сказав, що деякі колишні президенти України заслуговують на слідство.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк запропонував альтернативу закону про деолігархізацію.