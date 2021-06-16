Политолог Руслан Бизяев проанализировал, на сколько имеет влияние в мировой политике на сегодняшний день G7 и поделился этим с журналисткой Любвью Завальнюк в студии Руслана Бизяева на проекте «Развилка» на YouTube.

«G7 уже не имеет такого влияния в мире как раньше, если взять ВВП десяти развивающихся стран и сравнить его с ВВП G7 - это большой рудимент старой геополитической конструкции и старой геополитической эпохи. Тем более, что внутри G7 вылезает куча противоречий и без России», - рассказал он.

Бизяев сказал, что как пример – это отношение Китая и коллективного Запада с одной стороны, отношение Китая с Европой – с другой стороны, отношение Китая с Британией – с третьей стороны и отношение Китая с США – с четвертой стороны.

«Я думаю, что все эти конструкции в обозримом будущем уйдут в политическое прошлое или превратятся как ООН во встречу для поговорить. В G7 могут принять решение, но принять консенсусное решение с каждым разом им становится все сложнее и сложнее. А без взаимного решения смысл в такого рода объединении нивелируется», - подчеркнул он.

Бизяев рассказал, как это происходит, например были выработаны одни правила игры для всех, а кто-то начинает их не выполнять, и вся конструкция рушится.

«Или все пришли со своими интересами и концепциями, но не договорились по ключевым вопросам, при этом отлично решая второстепенные, получается опять пробуксовка», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со словБизяева, что одной из причин начала Первой мировой войны был обвал империи.

Также ранее Бизяев рассказывал, что с увеличением долговой нагрузки мы все ближе подходим к дефолту.