Экономика Украины сейчас находится в стагфляции. Подробнее об этом состоянии рассказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.

Как объясняет эксперт, украинская экономика сейчас в таком состоянии, что цены должны были бы снижаться, но снижается только потребительский спрос и людям приходится больше платить. «Мы зашли в такой этап экономического движения, который характеризуется словом «стагфляция», - констатирует он.

По словам Атаманюка, в таком состоянии цены растут даже при условии падения экономики и промышленности. А это в свою очередь, рассказывает он, ведет к кризису «неплатежей», поскольку людям не хватает средств для выплаты алиментов, кредитов и тому подобное. «У нас невыплата заработных плат, долги по коммунальным платежам, решениям судов и алиментам. Безработица растет», - утверждает экономист.

Он объясняет, что власть, получая кредиты, не соблюдает требования международных финансовых инстанций, а потому на эти средства не удается развивать государство.

Атаманюк заключает, что «стагфляция» в украинской экономике началась из-за неправильной политики правительства, а причиной этого стала некомпетентность тех, кто оказался у власти.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал о случайных людях у власти.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк назвал ошибки Украины в дипломатических переговорах.