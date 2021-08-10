Экономика Украины сейчас находится в стагфляции. Подробнее об этом состоянии рассказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге.
Как объясняет эксперт, украинская экономика сейчас в таком состоянии, что цены должны были бы снижаться, но снижается только потребительский спрос и людям приходится больше платить. «Мы зашли в такой этап экономического движения, который характеризуется словом «стагфляция», - констатирует он.
По словам Атаманюка, в таком состоянии цены растут даже при условии падения экономики и промышленности. А это в свою очередь, рассказывает он, ведет к кризису «неплатежей», поскольку людям не хватает средств для выплаты алиментов, кредитов и тому подобное. «У нас невыплата заработных плат, долги по коммунальным платежам, решениям судов и алиментам. Безработица растет», - утверждает экономист.
Он объясняет, что власть, получая кредиты, не соблюдает требования международных финансовых инстанций, а потому на эти средства не удается развивать государство.
Атаманюк заключает, что «стагфляция» в украинской экономике началась из-за неправильной политики правительства, а причиной этого стала некомпетентность тех, кто оказался у власти.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал о случайных людях у власти.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк назвал ошибки Украины в дипломатических переговорах.