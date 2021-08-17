Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о конфликте Польши и Чехословакии в 1938 году в противостоянии за Тешинский край.

Он рассказал, что 26 марта в 1938 Тешине был создан Союз поляков, целью которого было добиться для поляков такого же положения в Чехословакии, как и для немцев.

Дальше, по словам политолога, Польша неуклонно шла в фарватере германской политики по отношению к Чехословакии, категорически не желая нормализации отношений, а также поляки заявили, что в случае германо-чехословацкого конфликта вмешиваться не будет.

«В общем, началось классическое петляние между Францией и Германией. Притом Польша не преминула заявить – никакой военной помощи Чехословакии от СССР она не допустит. В сентябре 1938 года Польша де-факто поддержала Германию на переговорах с Францией и Британией. Не безвозмездно. В качестве компенсации она потребовала Тешинский край», - говорит Бизяев.

По его словам, такая позиция вызвала понимание и одобрение в Лондоне. Политолог отметил, что 21 сентября Чехословакия получила от Польши ультиматум с требованием передачи Тешинского края, который не носил конкретных сроков, Чехословакия обращалась ко всем странам, но ей не спешили на помощь. Также, добавил Бизяев, польская пропаганда утверждала, что кризис — это результат не германской агрессии, а слабости Чехословакии.

Политолог рассказал, что 30 сентября направила в Прагу ультиматум с требованием принять польские условия до 12.00 1 октября и выполнить их в течение 10 дней, при этом Тешин должен был быть занят польскими войсками в первой половине дня 2 октября.

«В этой ситуации чехи приняли польский ультиматум. 2 октября 1938 года польские войска вступили в Тешинский край. Вы будете смеяться, но гиене этого оказалось мало — она еще хотела получить часть словацкой территории в Карпатах. Но получив резкий окрик из Берлина остановилась», - подытожил Бизяев.

Напомним, ранее для Politeka Бизяев рассказал о настроях сильных игроков международной арены после окончания Первой мировой войны и о том, когда стали понятны намерения Гитлера касательно предстоящей войны.

Кроме того, для Politeka Бизяев рассказал, как при помощи Соединенных Штатов Америки улучшалась армия СССР в 30-х годах ХХ века.