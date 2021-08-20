В своем блоге экономист Юрий Атаманюк прокомментировал ситуацию с минимальным представительством стран на Крымской платформе и объяснил это потерей интереса к украинским проблемам.
По словам Атаманюка, украинский вопрос теряет актуальность и интерес международного сообщества, а потому на мировой арене его нужно постоянно подогревать. «Потому что мы уже видим, что идут посылы от Франции и Германии, что нужно прекращать санкции и приглашать Россию во все международные организации. Уже есть элемент усталости от украинских проблем», - объясняет он.
Такое внимание к РФ эксперт объясняет тем, что мир постепенно перестает считать ее агрессором, украинский вопрос не просто перестает быть интересным, а уже и надоедает. Отсюда, говорит он, и небольшое количество участников Крымской платформы: отсутствие интереса.
В то же время экономист отмечает, что на Крымскую платформу и не нужно собирать 190 стран. «Если за наш счет, то можно увеличить делегацию. Если я вас спрошу, а что сейчас в Судане происходит, вас сильно волнует? Ну, вот слабо это волнует и вот точно так и Судан волнует Украина», - рассуждает он.
Тем не менее, Атаманюк обращает внимание на то, что даже те государства, которые должен интересовать Крым, не выявили достаточного интереса. В частности, он говорит о Турции, которая заявила о своих хороших отношениях как с Украиной, так и с Россией.
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Как сообщала Politeka, Петренко заявил, что первая задача Крымской платформы - не допустить ослабления санкций против РФ.
Также Politeka писала о том, что Доний назвал Крымскую платформу сильным ударом по интересам России.