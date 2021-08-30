Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о подписании договора о ненападении 25 июля 1932 года между СССР и Польшей, объяснив главные предпосылки и влияние на это событие других стран.

Он рассказал, что в условиях ухудшающихся позиций Польши на международной арене в конце 20-х годов ХХ века Пилсудский решил не лезть на рожон и дал команду на нормализацию отношений не только с Германией, но и с СССР. Политолог отметил, что польские и советские дипломаты обсуждали возможность заключения пакта о ненападении еще до майского переворота 1926 г, но после прихода Ю. Пилсудского к власти переговоры зашли в тупик.

«Польская сторона настаивала на заключении коллективного соглашения восточноевропейских стран с СССР. В Варшаве понимали, что коллективный договор позволит выстроить более стабильную систему безопасности и может способствовать закреплению лидирующей роли Польши в регионе. Именно это и было главной целью Польши — стать новым лидером «Малой Антанты» и диктовать свою волю Восточной Европе», - заявил Бизяев.

Он отметил, что СССР был ориентирован на формирование комплекса двусторонних соглашений – так советским дипломатам было проще «продавить» свои интересы и сохранить возможность и поле для маневра. По словам политолога, свою задачу Сталин видел в том, чтобы не допустить любого консенсуса между восточноевропейскими странами, могущий в перспективе стать большой политической и экономической проблемой.

«К концу 20-х годов стало окончательно понятно, что роль СССР, как мирового изгоя потихоньку сходит на нет. А начавшаяся в конце 20-х годов при полном понимании «наших американских и европейских партнеров» индустриализация дала понять всему миру — восстановление военной мощи бывшей Российской Империи – дело времени», - рассказал Бизяев.

По его словам, до последнего времени было принято считать, что инициатором заключения пакта был СССР, но это не так: доступные ныне документы подтверждают, что инициатива исходила от Польши. 10 августа 1931 года между СССР и Францией был заключен пакт о ненападении и это встревожило поляков: поначалу, говорит Бизяев, они решили выдвинуть ряд не приемлемых для СССР условий. Однако, по словам политолога, боязнь оказаться в недружественном окружении заставила Пилсудского включить «спираль перезагрузки».

Политолог также рассказал, что на СССР в этом вопросе давила Франция, настаивая на скорейшем подписании пакта с Польшей. Он объяснил, что в начале 1932 г. в Лозанне Франция и Великобритания подписали пакт доверия «энтенте кардинале», который французская дипломатия трактовала как антинемецкий, британская — как средство сведения счетов с Америкой, которая «планом Гувера» серьезно испортила свои отношения с Великобританией.

«25 июля 1932 года Польша и СССР подписали договор о ненападении, а 3 мая 1934 года продлили срок его действия на десять лет. Это не был договор доброй воли, и основные противоречия между СССР и Польшей он не снимал, и снять не мог. Однако стремительно меняющаяся политическая обстановка в Европе заставила обе стороны временно пойти навстречу друг-другу», - рассказал Бизяев.

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