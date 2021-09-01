Экономический эксперт Юрий Атаманюк в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, куда направят 2,7 млрд долларов, которые Украина получит от МВФ.

«Они только поступили на баланс Нацбанка Украины. Мы услышали от премьер-министра следующее: что деньги будут потрачены на инфраструктурные проекты, на развитие экономики и на повышение социальных стандартов», - говорит эксперт.

По его словам, этим премьер обнадежил многих украинцев, что они получат какие-то дополнительные субсидии или выплаты малоимущим, пенсионерам и матерям-одиночкам.

«Ничего этого, конечно, не будет. Потому что у нас и так в дефиците Пенсионный фонд и есть еще задолженность по займам в Пенсионный фонд декабрьским прошлого года. Это игра слов от премьер-министра, потому что можно всегда обосновать эти слова через призму социалки следующим образом: что мы когда делать будем инфраструктурные проекты – мы ж будем выплачивать зарплаты, а в этих зарплатах есть единый социальный взнос, и вот это и будет улучшать социально нуждающимся их положение. То есть на самом деле это игра слов», - сказал Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Степанюк объяснил, что будет с курсом доллара в Украине.

Также Politeka писала, что Фурса рассказал, как Украина может получить транш от МВФ.



