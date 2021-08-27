Економічний експерт Всеволод Степанюк в ефірі програми “My.ua” з Катериною Павловою розповів, чи буде девальвація гривні до кінця року.

"Говорити про те, що в таких умовах гривня може девальвувати — так, може. Але якщо щось трапиться непередбачене. Якась політична подія в Україні, якесь загострення військового конфлікту. Тоді, звичайно ж, всі власники облігацій, які накупили на сотні мільярдів гривень — вони почнуть їх продавати, позбавлятися. І тоді курс може бути і 30, і 40, і 50. Та який завгодно. Але поки, якщо ситуація буде така, болото, як сьогодні, то я не бачу, щоб до кінця року курс долара був вищий, ніж 27,5", - сказав Всеволод Степанюк.

Він зазначив, що в бюджеті закладено курс долара 29,1, і поки він виконується з таким курсом.

"Відкриття ринку землі впливає на зміцнення гривні. Тому що зараз іноземці, яким нібито заборонено купувати землю, активно заводять гроші в Україну... Звичайно ж, вони потім міняють долари на гривні — це зміцнює курс гривні. Тому що збільшує пропозицію долара на ринку. Але знову ж таки, в короткостроковій перспективі це зміцнює курс, але навіть в середньостроковій — скупка землі вплине на зменшення виробництва аграрної продукції. Відповідно, зменшення експорту, і на ослаблення гривні. Але в цьому році я не бачу загроз, щоб було відчутне послаблення", - додав Степанюк.

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