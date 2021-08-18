Фінансист Сергій Фурса у програмі Мирослави Бобровської "А як насправді?" розповів про ймовірний транш від МВФ. За його словами, шанс отримання траншу збільшився, тому що Україна почала приймати реформи.

"Зараз шанси вже підвищилися. Ми довго саботували програму, а в липні з бухти-барахти прийняли судову реформу: два дуже важливих і правильних законопроекти. Тепер шанси на транш МВФ, хоча б один, Цього року залишаються", - зазначив експерт.

На думку фінансиста, для отримання траншу від МВФ уряду треба проголосувати в першій половині вересня за закон Про Національний банк і законопроект про НАБУ.

«У пориві відкату реформ відкотили реформу по боротьбі з корупцією, і МВФ сказав, що так не піде: тепер повинні відновити незалежність НАБУ і просто все повернути в нормальну площину. З цим законом можуть виникнути проблеми", - підкреслив Фурса.

Як зазначив експерт, владі головне не затягувати процес прийняття законів, тому що потім почнеться бюджетний процес, а бюджет це завжди предмет переговорів з МВФ. Фінансист оцінює шанс отримати транш від МВФ в 50%.

Як повідомляла Politeka, Фурса розповів про важливість реформ.

Також Politeka публікувала слова Фурси, що доходи ростуть швидше, ніж інфляція.