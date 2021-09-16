Политолог Руслан Бизяев в своем блоге «Исторические хроники» рассказал о подписании и сути советско-германского договора 1922 года, положения которого послужили основой военно-технического сотрудничества обеих стран.

Политолог рассказал, что 16 апреля 1922 г. в итальянском городке Рапалло рейхсминистр Вальтер Ратенау и народный комиссар иностранных дел Георгий Чичерин подписали советско-германский договор.

«Суть договора состояла во взаимном отказе от всех претензий, связанных с Первой мировой войной. Согласно 3-й статье, дипломатические и консульские отношения между Германией и РСФСР немедленно возобновляются. В хозяйственном и торговом отношениях между двумя государствами должен был действовать принцип наибольшего благоприятствования», - объяснил Бизяев.

Также политолог отметил, что, согласно 5-й статье, оба правительства обязались в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран, а в случае принципиального урегулирования этого вопроса на международном базисе, они вступят между собою в предварительный обмен мнениями. Бизяев добавил, что согласно этой статье, германское правительство объявило о своей готовности оказать возможную поддержку сообщенным ей в последнее время проектируемым частными фирмами соглашениям и облегчить проведение их в жизнь.

«Именно 5-я статья и послужила правовой основой военно-технического сотрудничества обеих стран. Замечу, что Рапалловский договор оказался достаточно долговечным. Формально ему оставался в силе до 22 июня 1941 г. 24 апреля 1926 г. в Берлине был подписан советско-германский договор «О дружбе и нейтралитете». В статье 2 договора сказано, что в случае нападения на одну из договаривающихся сторон, несмотря на ее миролюбивый образ действий, третьей державы другая сторона должна будет соблюдать нейтралитет», - говорит Бизяев.

Политолог рассказал, что еще до подписания договора в Рапалло немцы тайно создали в начале 1921 г. «Особую группу Р, где Р означало «Россия», которую возглавлял майор Фишер. Единственной задачей «Особой группы Р», по словам Бизяева, была организация связей с Советской Россией в военно-промышленной сфере.

«Договор слепого с глухим, как называли договор в западной прессе, был фактически договором двух стран-изгоев об отсутствии взаимных претензий и возможности сотрудничества. Ни тогдашнее руководство Веймарской Германии, ни ленинский СССР не могли даже мечтать не то что бы о мировом господстве, но даже о признании своих стран обычными членами мирового сообщества», - рассказал Бизяев.

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