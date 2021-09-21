Плохой друг не укажет на проблему, а хороший - скажет о ней и поможет решить. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, утверждая, что негативные заявления президента Эстонии об Украине на самом деле следует рассматривать как положительные.

Прежде всего эксперт размышляет над тем, кого можно назвать настоящим другом - того, кто не говорит о проблемах, или того, кто указывает на них. По мнению Атаманюка, правда, пусть даже она не приятная, всегда может стать причиной положительных изменений.

Следовательно, говорит он, и критику в сторону Украины стоит воспринимать иначе. «Я расцениваю это высказывание президента Эстонии, как очень хороший сигнал для нашей власти», - убежден экономист. Также он считает президента Эстонии наиболее результативным политиком на Крымской платформе, который, к тому же, заявил о намерениях дружить с Украиной.

Кроме того, Атаманюк обращает внимание на экономическую сторону вопроса: Эстония занимает 7 место по свободе экономики в мире и находится в двадцатке по уровню человеческого развития. «Да, это маленькое государство, население 1,3 млн, но 1,3 млн населения производит 31 млрд долларов ВВП», - говорит он об Эстонии. Далее эксперт сравнивает эти данные с показателями Украины: при населении, большем в 6 раз, государство имеет ВВП лишь 150 млрд долларов. То есть, констатирует экономист, Эстония имеет ВВП в 6 раз больше и это 30 тысяч долларов на одного человека.

Итак, говорит Атаманюк, это государство показало свой результат и Украине стоит к нему прислушаться. «Что я бы советовал президенту? Во-первых, собрать СНБО по поводу гарантий собственности и бизнеса – это является фундаментальной основой любой инвестиции», - отмечает экономист.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что Украина не использует массу имеющихся возможностей.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал, как Украина может использовать определенные торговые сферы как оружие.