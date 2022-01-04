Политолог Руслан Бизяев рассказал о международных отношениях в условиях военных действий конца 1930-х и переговорах касательно формирования союзов в военное время.

Об этом он рассказал в своей программе «Исторические хроники».

«США неоднократно заявляли Англии и Франции, что будут рассматривать новые уступки с их стороны в пользу Германии и Италии как угрозу своим национальным интересам со всеми вытекающими отсюда последствиями для Лондона и Парижа, и наоборот, в случае неспровоцированной агрессии Америка бросится на помощь Англии и Франции. В Вашингтоне прекрасно понимали, что неуступчивость Польши приведет к кризису, в который будет вынуждена вмешаться Англия», - рассказал Руслан Бизяев.

Политолог отметил, что осенью 1938 года оживились переговоры о военно-политическом договоре между Германией, Италией и Японией. Однако, говорит Руслан Бизяев, вскоре стало ясно, что стороны по-разному видят перспективы дальнейшей экспансии: Германия настаивала на том, что договор должен был быть направлен как против СССР, так и против Англии, Франции и США, а Япония считала, что это должен быть исключительно антисоветский союз.

«Кроме того, в Берлине были недовольны тем, что Япония не спешила предоставить Германии определенные экономические преимущества в Китае. Требования Германии и Италии о подписании необходимого им договора натолкнулись на англо-франко-американский дипломатический нажим на Токио», - сообщил Руслан Бизяев.

Он добавил, что 4 мая Япония заявила, что в данный момент не может принять германо-итальянское предложение. Со своей стороны, отметил политолог, США заявили Англии, что, пока не будет заключен англо-франко-советский договор, можно не опасаться создания германо-итало-японского блока.

«В конце мая Токио выдвинул идею созыва Тихоокеанской конференции с участием Англии, Франции, Германии, Италии, Японии и США для обсуждения проблем Дальнего Востока. Япония решила осуществить нажим на Англию, и в июне 1939 года японо-английские отношения обострились. Начавшиеся 15 июля англо-японские переговоры вызвали озабоченность США и Франции, которые высказались против широких англо-японских договоренностей», - рассказал Руслан Бизяев.

Политолог отметил, что СССР предоставил Китаю 150-млн долларовый заем, что требовало от США контрдействий, и 26 июля они заявили о денонсации с 1 января 1940 года торгового договора с Японией. Руслан Бизяев добавил, что уже 25 августа Япония заявила, что ввиду советско-германского пакта прекращает переговоры с Германией и Италией, правительство ушло в отставку, а 26 августа было решено нормализовать отношения с США.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал об экономических условиях в межвоенный период.

Также как сообщала Politeka, Бизяев рассказало строительстве флота СССР и Германии к началу войны.