Об этом он рассказал у себя в блоге.
«В новой концепции НАТО признается тот факт, что россия де-факто является политическим врагом, с которым идёт и будет идти гибридная война, а также будет усиливаться восточный фланг Альянса», - отметил Вадим Карасёв.
По словам эксперта, конфронтация стран НАТО и российской федерации в ближайшее время будет постепенно нарастать: россия будет угрожать, а НАТО постепенно укреплять свои позиции.
«Но речи не идёт о том, чтобы НАТО несло какую-то миссию на российскую территорию, там например, уничтожить путинский режим или создать демократию. Создается новая ситуация на Евразийском континенте», - подчеркнул Вадим Карасёв.
Как отметил политолог, сейчас НАТО и рф будут находиться в состоянии противостояния, но, не доходя до прямой войны, ведь если начнётся третья мировая, то она явно будет включать в себя использование ядерного оружия.
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