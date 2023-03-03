Россияне делают все, чтобы захватить Бахмут, так как от этого зависит их продвижение к границам Донецкой области, но ВСУ крепко стоят и наносят по врагу мощнейшие удары.

Так, по словам полковника ВСУ в запасе, летчика-инструктора Романа Свитан, если этого потребует оперативно-тактическая обстановка, ВСУ отойдут на высоты и будут удерживать район, как это было в Соледаре, но в настоящий момент - это нецелесообразно.

В эфире Politeka Online Свитан подчеркнул, что укрепрайон в районе Бахмута устойчивый и от окружения, и от выдавливания. Но там крайне тяжело, так как вся мощь российской армии направленно именно туда.

«То есть, туда идут определенные профессиональные части, перебрасывается техника, подключается авиация, артиллерия, при чем с определенной нормой по выдаче боеприпасов – самой максимальной на всей линии фронта», - сообщил Свитан.

По словам эксперта, Бахмут – это еще и выгодный укрепрайон для украинских сил, так как он, помимо прочего, позволяет эффективно уничтожать врага.

«Отход из Бахмута и подъем на высоты – он чуть ухудшит наше общее положение по линии фронта, так как россияне приблзятся ближе уже к Славянску и Краматорску. Потому пока есть возможность, пока не перерезано снабжение, логистика, пока есть полный боевой контакт и контроль нашей артиллерии по российским частям – нет смысла выполнять такой манерв», - подчеркнул Свитан.

Отвечая на вопрос, может ли враг взять Бахмут в кольцо, полковник ВСУ в запасе заверил, что это невозможно.

«В кольцо там точно невозможно взять, так как Часов Ярское превышение – это господствующая высота. И тот укрпрайон, который уже есть в Часовом Яру – он не позволит взять в кольцо Бахмут. Принятие решение может быть не из-за кольца, а из-за очень мощной системы поражения, которую россияне могут устроить в районе Бахмута», - рассказал эксперт.

Роман Свитан также подчеркнул, что россиянам крайне сложно вести бои за Бахмут, они несут огромные потери:

«Они уничтожаются об нас».

Также эксперт отмметил, что там нельзя развернуться техникой – специфика местности и контроля артиллерии. Нельзя подойти авиацией, хотя враг и пытается, но наши системы ПВО стоят на страже и уже «отминусовали» не один вертолет и самолет.

«И остается одна опция у россиян - с помощью живой силы проталкивать, продавливать нашу линию обороны. То, чем они и занимаются. Но это очень большие потери для россиян. А для любой армии, которая выполняет боевые задачи, первая задача – это уничтожение армии противника, потому для нас оптимальный вариант уничтожать россиян там. Именно в районе Бахмута. Так как они сами на линию огня выходят. Они сами попадают под наши системы поражения, за ними бегать не надо», - говорит Свитан, добавляя, что россияне будут продолжать идти на Бахмут во что бы то ни стало.

В свою очередь украинские войска могут выполнить определенные оперативно-тактические задачи, но для этого нужны средства поражения и резервы.

«Может, наше командование и говорит о переброске туда резервов как раз для таких действий, которые снимут давление даление с Бахмута и бахмутского гарнизона. Хотя опитимальный вариант – глобальнее вопрос решить. Выйти на Лисичанск, зайти попаснянской группировке в тыл российских войск, начать движение в сторону Горловки, такими малыми «клещами», только уже заходя в тыл этой группировке, которая давит на Бахмут, снять давление с Бахмута», - говорит Свитан о том, как может произойти перелом в битве за Бахмут.

Но для этого ВСУ понадобится определенное количество сил и средств.

«Если оно есть, то мы в ближайшее время увидим именно такого рода действия. Выход из Белогоровки на Лисичанск и выход из Константиновки на Горловку», - говорит Роман Свитан.

Напомним, россияне изменили тактику в районе Бахмута.

Также стали известны подробности предстоящего контрнаступления ВСУ.

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