Так, по словам полковника ВСУ в запасе, летчика-инструктора Романа Свитан, если этого потребует оперативно-тактическая обстановка, ВСУ отойдут на высоты и будут удерживать район, как это было в Соледаре, но в настоящий момент - это нецелесообразно.

В эфире Politeka Online Свитан подчеркнул, что укрепрайон в районе Бахмута устойчивый и от окружения, и от выдавливания. Но там крайне тяжело, так как вся мощь российской армии направленно именно туда.

война, фронт, передовая, Бахмут, Донецкая область

«То есть, туда идут определенные профессиональные части, перебрасывается техника, подключается авиация, артиллерия, при чем с определенной нормой по выдаче боеприпасов – самой максимальной на всей линии фронта», - сообщил Свитан.

По словам эксперта, Бахмут – это еще и выгодный укрепрайон для украинских сил, так как он, помимо прочего, позволяет эффективно уничтожать врага.

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«Отход из Бахмута и подъем на высоты – он чуть ухудшит наше общее положение по линии фронта, так как россияне приблзятся ближе уже к Славянску и Краматорску. Потому пока есть возможность, пока не перерезано снабжение, логистика, пока есть полный боевой контакт и контроль нашей артиллерии по российским частям – нет смысла выполнять такой манерв», - подчеркнул Свитан.

фронт, война, Бахмут

Отвечая на вопрос, может ли враг взять Бахмут в кольцо, полковник ВСУ в запасе заверил, что это невозможно.

«В кольцо там точно невозможно взять, так как Часов Ярское превышение – это господствующая высота. И тот укрпрайон, который уже есть в Часовом Яру – он не позволит взять в кольцо Бахмут. Принятие решение может быть не из-за кольца, а из-за очень мощной системы поражения, которую россияне могут устроить в районе Бахмута», - рассказал эксперт.

Роман Свитан также подчеркнул, что россиянам крайне сложно вести бои за Бахмут, они несут огромные потери:

«Они уничтожаются об нас».

Также эксперт отмметил, что там нельзя развернуться техникой – специфика местности и контроля артиллерии. Нельзя подойти авиацией, хотя враг и пытается, но наши системы ПВО стоят на страже и уже «отминусовали» не один вертолет и самолет.

«И остается одна опция у россиян - с помощью живой силы проталкивать, продавливать нашу линию обороны. То, чем они и занимаются. Но это очень большие потери для россиян. А для любой армии, которая выполняет боевые задачи, первая задача – это уничтожение армии противника, потому для нас оптимальный вариант уничтожать россиян там. Именно в районе Бахмута. Так как они сами на линию огня выходят. Они сами попадают под наши системы поражения, за ними бегать не надо», - говорит Свитан, добавляя, что россияне будут продолжать идти на Бахмут во что бы то ни стало.

В свою очередь украинские войска могут выполнить определенные оперативно-тактические задачи, но для этого нужны средства поражения и резервы.

«Может, наше командование и говорит о переброске туда резервов как раз для таких действий, которые снимут давление даление с Бахмута и бахмутского гарнизона. Хотя опитимальный вариант – глобальнее вопрос решить. Выйти на Лисичанск, зайти попаснянской группировке в тыл российских войск, начать движение в сторону Горловки, такими малыми «клещами», только уже заходя в тыл этой группировке, которая давит на Бахмут, снять давление с Бахмута», - говорит Свитан о том, как может произойти перелом в битве за Бахмут.

Но для этого ВСУ понадобится определенное количество сил и средств.

«Если оно есть, то мы в ближайшее время увидим именно такого рода действия. Выход из Белогоровки на Лисичанск и выход из Константиновки на Горловку», - говорит Роман Свитан.

Напомним, россияне изменили тактику в районе Бахмута.

Также стали известны подробности предстоящего контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, когда силы россиян исчерпаются и наступление "заглохнет".