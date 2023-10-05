Иран понимает, с чем это сопряжено в перспективе, большой вопрос пойдут ли они на эти шаги, считает эксперт.

Офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online рассказал, об иранских баллистических ракетах, которые хочет купить рф. По словам эксперта, данные ракеты, конечно же, иранского производства. В то же время американцы уже неоднократно давали понять Ирану четко и последовательно, что это неприемлемое развитие событий.

«Собственно поэтому и произошли эти знаменитые хлопки в центре Тегерана, когда неизвестное государство предположительно нанесло огневое поражение по заводу и складу с производимыми ракетами. Но эти ракеты были класса «земля-земля» со средним радиусом.

Иран понимает, с чем это сопряжено в перспективе, большой вопрос пойдут ли они на эти шаги. Я здесь сказать был бы сдержан в прогнозах смелости иранского режима, потому что они понимают, какая будет заплачена цена в этом случае» - делится эксперт.

Он добавил, существует большая проблема, вызванная вот этим вот стратегическим союзом этих стран.

Также он рассказал, какая сейчас ситуация на фронте.

"Если мы посмотрим события последних нескольких дней, то можно наблюдать, что с большим трудом, несмотря на отчаянное противодействие российской стороны, наступательное колесо начинает раскручиваться в пользу Украины, динамика возросла продвижения, освобождения населенных пунктов", — заявил Григорий Тамар.

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Назван населенный пункт, за который начнутся ожесточенные бои в ближайшее время.

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