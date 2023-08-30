Так, мирных людей они используют как живой щит, а, если их недостатично, людей начинают свозить из других населенных пунктов.

«Да, действительно, они используют гражданских, как живой щит. Буквально несколько дней назад была информация от нашей разведки, что рашисты подняли списки, по которым вывозили людей в эвакуацию – в Бердянск, Мелитополь и сейчас по этим спискам они людей отлавливают и везут опять обратно в Токмак», - рассказал в своем новом обзоре военный эксперт Олег Жданов.

Делается это для того, чтобы ВСУ не могли наносить огневые удары.

«Там, где нет жилых кварталов, где есть позиции или склады, или районы сосредоточения техники или личного состава противника, поверьте - там на всю дальность досягаемости наших артиллерийских средств все громится каждый день. Склады и составы с боеприпасами, ГСМ, личчный состав, командные пункты… Там, где оккупанты прикрываются мирными как щитом – это для нас огромная проблема», - подчеркнул Жданов.

Напомним, ранее стало известно о деоккупации ВСУ села Работино в Токмакской городской общине.

Деоккупация Украиной села Роботино означает, что ВСУ преодолели первый слой российских минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров, писал The New York Times. По мнению аналитиков, это потенциально может создать новые стратегические возможности.

Примерно в 24 км от Роботино расположен оккупированный рашистами Токмак.

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