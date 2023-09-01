Про це, як пише Politeka.net, розповіли в Повітряних Силах ЗС України.

Захисники українського неба зафіксували пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія).

Одну ракету вдалось знищити.

Друга ракета влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині.

«Пошкоджено майно, приватні авто, пораненим надається допомога», - розповіли в Повітряних силах.

Калібр – це сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро Новатор. Публіці ракети сімейства Калібр були вперше представлені на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році (МАКС-93), який проходив у Московській області РФ.

Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Додамо, за інформацією Forbes, станом на початок війни у росії було майже 7 тис. ракет середньої та ближньої дальності дії (до 5,5 тис. км). З них майже половина — невисокоточні ракети Х-22, Х-55, комплексів «Точка-У».

За даними головнокомандувача українських військ, генерала Валерія Залужного, лише за перші дні вторгнення рф випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» по українських містах і селах.

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