Военный эксперт Кирилл Сазонов прокомментировал планы россиян воевать еще несколько лет. Об этом специалист рассказал в интервью Politeka Online.

"Тут не очень обязательно знать, тут достаточно иметь какое-то представление планирование стратегических операций, желательно уровень академии, быть хотя-бы майором и иметь карту", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что планы захватить Днепр, Одессу и Запорожье существуют. Такие планы существовали еще в прошлом году, как и оккупация полностью Донецкой и Луганской областей. Но им не было суждено воплотиться, так как десант в Одессе высадится не смог из-за погоды и украинских ракетчиков. До Запорожья россияне тоже не смогли дойти, а Днепр просто остался мечтой для оккупантов. Харьков они тоже не смогли взять.

Планы остаются и сейчас, но никто не даст им осуществиться. Это может быть план не только на 26-й год, но и на 24-й и 25-й. Оккупанты будут пытаться захватить украинскую землю по той день, пока будет продолжаться война. Но нет такого, что российские генералы в Генштабе сидят и планируют, на каком этапе что они захватят. Слишком динамичная ситуация на войне, поэтому подобные планы не имеют под собой почвы. Максимальный план россиян - на эту зиму и возможно 24-й год, но Украина также планирует свои операции.

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