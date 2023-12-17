Военный эксперт Кирилл Сазонов рассказал, какая ситуация на фронте. Об этом специалист поделился в эфире Politeka Online.

"Степовое часть более чего-то общего, там очень жестко, но с других сторон от Авдеевки тоже идут бои. Враг несет огромные потери, так как Украина устраивает мясорубки для оккупанта. Как на левом берегу Днепра на Херсонщине, как на Авдеевке, как на Купянске сейчас", - рассказал эксперт.

Украинские войска создают условия такие для оккупанта, что ему приходится идти штурмом и терять огромное количество войск. При этом потери не сопоставимы с украинскими даже с учетом того, что россияне наступают, а ВСУ обороняются.

Степовое является ключевым направлением для тех, кто там воюет и защищается. Но назвать главной битвой ее нельзя, ведь на каждом направлении идут сейчас главные битвы.

При этом морские пехотинцы продолжают героически стоять на левом берегу Днепра, где они сделали невозможное - россия на такое не рассчитывала. Также силы обороны удерживают Авдеевку, где постоянно перемалывают врага. Но какой смысл будет защищать Авдеевку, если какая-то бригада не сможет удержать оборону под Бахмутом или на Купянске. Тогда всем нужно будет оттягиваться назад и уже защищать Покровск и Днепр. Поэтому ситуация очень динамичная и что-то выделить нельзя.

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