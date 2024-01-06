Военный эксперт поделился, что в данный момент есть понятие перспективных и опасных направлений для наступления.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус "преувеличивает", утверждая, что россия может в любой момент создать 100-тысячную группировку для атаки на Чернигов. Офицер армии Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар в новом выпуске Politeka Online рассказал о возможности такого сценария и указал на риски.

«Амбициозные планы наступление на Харьковском направлении на Киевском направлении на других направлениях у них все же есть. Они планируют широкомасштабный реванш, хотят прорвать фронт, попытаются это сделать к выборам для того, чтобы путину представить такой себе подарок. Нужно быть готовыми, надо готовить армию, готовить позиции, нужно просчитывать все» - заявил эксперт.

Он добавил, в данный момент есть понятие перспективных и тонко опасных направлений для наступления. Практика показывает, что наступательные действия российской армии даются не очень, не было ни одного успешного такого показательного наступления.

«И на это есть три причины, учили их условно 20 лет назад одному и теперь это не работает. Изменилась система управления, дальность, возможности огневого поражения. Во-вторых, у России очень хромает все, что связано с подразделениями и войсками» - заявил Тамар.

Он также назвал третью причину, по мимо плохой координации и старых методичек, указав, что у них просто не хватало бронетехники для того, чтобы снабдить ею пехотные подразделения для поддержки.

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