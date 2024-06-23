После начала полномасштабного вторжения рф в Украину с прогнозами, сколько может продлиться война, ошиблись и эксперты, и военные – почему так произошло и какой козырь остался у Путина рассказал известный историк и офицер армии Израиля.

У российского диктатора Владимира Путина остался единственный козырь в войне против Украины – это человеческий ресурс.

Такое мнение высказал военный историк и офицер армии Израиля Григорий Тамар.

«У него есть один единственный ресурс это бесконечное количество людей, которых он готов бросать в топку. Все!», - сообщил Тамар в интервью «Politeka Online».

По словам Тамара, западные аналитики и военные эксперты ошиблись в своих прогнозах относительно того, что война РФ против Украины может закончиться уже в 2022-м году по одной причине.

«Никто не мог предположить, что Путин предпримет мобилизацию. Никто не мог предположить, что вот этот вот расходный материал человеческий он будет использовать с такой какой-то фантастической расточительностью. У меня до сих пор не укладывается в голове, я как военный человек формировался в совершенно других реалиях…», - говорит офицер армии Израиля в отставке.

Григорий Тамар также отметил, что потери российской армии измеряются сотнями тысяч, но людям в РФ это совершенно неважно.

«Абсолютно! Москва гуляет, Питер гуляет – все классно и хорошо. Но расплата - она придет рано или поздно», - уверен Тамар.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 20 июня потери оккупантов ориентировочно составляют – 530 920 человек.

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