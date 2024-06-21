Ситуация в Волчанске сверхдинамичная, по разным оценкам на агрегатном заводе заблокированы от 300 до 500 российских оккупантов.

Ранее стало известно, что ВСУ держат под огневым контролем Агрегатный завод в городе Волчанск Харьковской области, на территории которого находятся российские солдаты.

«Ситуация меняется буквально каждый час, потому что сейчас время играет как на Украину так и на Россию. Россия имеет возможность подтянуть определённые ресурсы, перебросив ресурсы с других участков фронта. А Украина проводит последовательную и методичную операцию по уничтожению группировки, котораая засела на агрегатном заводе», - собщил в интервью "Politeka Online" военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский.

Полковник уверен, что штурмовать завод украинские защитники не будут.

«Мы будем методично раасстреливать этот объект, уничтожая противника. Но фактор времени нужно учитывать. Противник это тоже осознаёт и делает всё возможное для того, чтобы деблокировать эту группировку», - сообщил Грабский.

Сергей Грабский.

Полкновник ВСУ в запасе подчеркнул, что ситуация непростая.

«Для нас критерием єффективности ведения боевых действий является уничтожение боевого потенциала противника. То есть, наша задача на данном этапе – не допустить выхода противника с этого объекта и максимально нанести ему поражение. То есть, никто от туда не должен уйти живым или здоровым», - подчеркнул военный эксперт.

При этом у оккупантов есть шанс сдаться в плен.

«Или быть уничттоженными. Другие варианты мы не рассматриваем», - говорит Грабский добавляя, что противник отчаянно продолжает бросать туда дополнительные ресурсы.

При этом цена, которую противник может заплатить за деблокирование этой группировки войск может быть настолько высокой, что это отразится на боеспособности российских войск.

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